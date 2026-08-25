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दूरदराज के इलाकों में 10वीं के बाद नहीं छूटेगी पढ़ाई, जम्मू-कश्मीर के 714 हाई स्कूल बनेंगे K-12 कंपोजिट स्कूल

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:06 AM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर में 714 हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से के-12 कंपोजिट स्कूलों में बदला जाएगा ताकि 10वीं के बाद छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

जम्मू-कश्मीर के 714 हाई स्कूल बनेंगे K-12 कंपोजिट स्कूल (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर के 714 हाई स्कूल बनेंगे K-12 कंपोजिट स्कूल (फाइल फोटो)


HighLights

  1. 714 हाई स्कूल के-12 कंपोजिट स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से बदलेंगे

  2. 10वीं के बाद छात्रों की पढ़ाई बाधित होने से रोका जाएगा

  3. दूरदराज के क्षेत्रों में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का विस्तार होगा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश में सरकारी स्तर पर विद्यार्थियों को 10वीं के बाद शिक्षा से जोड़कर रखने और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने की दिशा में 714 हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से के-12 कंपोजिट स्कूलों में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की पहल का उद्देश्य 10वीं के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने की स्थिति रोकना है।

ऐसे दूरदराज और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां 11वीं व 12वीं की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को गांव या क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता। स्कूलों के उन्नयन से विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में आगे की शिक्षा जारी रखने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सचिवालय श्रीनगर में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में हाई स्कूलों को के-12 कंपोजिट स्कूलों में तब्दील करने के रोडमैप की समीक्षा की।

क्या होते हैं कम्पोजिट स्कूल?

बता दें कि के-12 कम्पोजिट स्कूल वे शिक्षण संस्थान होते हैं जो एक ही परिसर या छत के नीचे बच्चों को शुरुआती प्री-प्राइमरी (किंडरगार्टन) से लेकर बारहवीं कक्षा (के-12) तक की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें छात्र बिना स्कूल बदले नर्सरी/एलकेजी से बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बैठक में स्पष्ट किया कि स्कूलों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी।

प्रत्येक स्कूल की जरूरत का आकलन करते हुए शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता का उपयोग करते हुए स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। उमर ने अधिकारियों को वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जरूरत आधारित और व्यावहारिक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा तक समान और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

 