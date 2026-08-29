जम्मू-कश्मीर में नहीं होगी बत्ती गुल... 2035 तक बनेगा पावर सरप्लस , 10969 मेगावाट होगा हाइड्रोपावर उत्पादन
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2035 तक प्रदेश को पावर सरप्लस बनाने का महा-प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जलविद्युत उत्पादन क्षमता को 3540.15 मेगावाट से बढ़ाकर 10969.65 मेगावाट किया जाएगा।
HighLights
जम्मू-कश्मीर 2035 तक बनेगा पावर सरप्लस राज्य
जलविद्युत उत्पादन 3540 से बढ़कर 10969 मेगावाट होगा
पक्कलदुल, किरू, क्वार जैसे बड़े प्रोजेक्ट प्रगति पर
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अपनी किस्मत बदलने जा रहा है। पानी से बिजली बनाने की दिशा में सरकार ने ऐसा महा-प्लान तैयार किया है, जो आने वाले 10 सालों में प्रदेश को पावर कट से पावर सरप्लस स्टेट बना देगा।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इस महत्वाकांक्षी रोडमैप की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने दिसंबर 2035 तक जम्मू-कश्मीर की हाइड्रोपावर उत्पादन क्षमता को मौजूदा 3540.15 मेगावाट से बढ़ाकर 10969.65 मेगावाट करने का टाइम-बाउंड रोडमैप तैयार किया है। यानी आज से तीन गुना ज्यादा बिजली अपने ही पहाड़ों और दरियाओं से पैदा होगी।
बैठक में एसीएस पावर अश्वनी कुमार, कमिश्नर सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी राजस्व, जेकेपीसीएल के एमडी राहुल यादव, संबंधित डिप्टी कमिश्नर, एनएचपीसी के प्रतिनिधि और पावर प्रोजेक्ट्स के प्रमुख मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने साफ कहा कि सभी विभाग मिलकर काम करें, हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो और अड़चनें तुरंत दूर की जाएं ताकि जम्मू-कश्मीर की अपार जल-विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।
एसीएस पावर अश्वनी कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 14635 मेगावाट हाइड्रोपावर की पहचान हुई है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 24.21 प्रतिशत ही दोहन हो पाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चिनाब बेसिन का है जोकि 11283 मेगावाट (77.1 प्रतिशत), उसके बाद झेलम बेसिन में 3084 मेगावाट (21.1 प्रतिशत) और रावि बेसिन में 500 मेगावाट (3.4 प्रतिशत) की क्षमता है।
कब-कौन सा प्रोजेक्ट आएगा?
जेपीडीसीएल के एमडी राहुल यादव ने पनबिजली परियोजना का पूरा ब्योरा देते हुए बताया कि 2026-27 में 1636 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इनमें साल के अंत तक 1000 मेगावाट पक्कलदुल, 624 मेगावाट किरू और 12 मेगावाट करनाह प्रोजेक्ट चालू होंगे। इससे कुल क्षमता 5176.15 मेगावाट हो जाएगी। दिसंबर 2027 तक 37.5 मेगावाट परनाई प्रोजेक्ट के साथ यह आंकड़ा 5213.65 मेगावाट पहुंचेगा।
इसके बाद वर्ष 2028 में उत्पादन क्षमता में होगा 1390 मेगावाट का उछाल। इस दौरान 540 मेगावाट क्षमता वाली कवार और 850 मेगावाट रत्तले प्रोजेक्ट से कुल क्षमता 6630.65 मेगावाट हो जाएगी।
वर्ष 2029 तक 7103 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सेंट्रल सेक्टर के 260 मेगावाट क्षमता वाला दुलहस्ती स्टेज-II और 240 मेगावाट उड़ी-I स्टेज-II से 500 मेगावाट और जुड़ेगा। यही नहीं वर्ष 2031 से 2035 तक 820 मेगावाट किरथई-II, 390 मेगावाट किरथई-I और सबसे बड़ा 1856 मेगावाट का सॉवालकोट प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर 10969.65 मेगावाट के ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच जाएगा।
जमीन पर कितना काम हुआ
अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी को प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पक्कलदुल में 85 प्रतिशत फिजिकल काम पूरा हो गया है। बांध 89 प्रतिशत भर चुका है।
इसी तरह किरू में 88.75 प्रतिशत काम हुआ है और बांध की कंक्रीटिंग भी 98.99 प्रतिशत हो चुकी है। दोनों 2027 में चालू होंगे। वहीं 540 मेगावाट क्षमता वाली कवार पनबिजली परियोजना में पावर हाउस की खुदाई 99.6 प्रतिशत पूरी कर ली गई है।
850 मेगावाट वाली रत्तले में अंडरग्राउंड पावर हाउस की खुदाई पूरी हो चुकी है। करनाह पनबिजली परियोजना 93 प्रतिशत बनकर तैयार है जबकि परनाई में हेड रेस टनल की खुदाई 98 प्रतिशत कर ली गई है।
डुल्लू ने कहा कि इस प्रस्तावित विस्तार से जम्मू-कश्मीर के विकास की दिशा पर दूरगामी असर पड़ने की उम्मीद है। इससे उद्योग, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सेवाओं और उभरती आर्थिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा का एक मजबूत और भरोसेमंद आधार मिलेगा।
यही नहीं दस साल का यह रोडमैप जम्मू-कश्मीर को बिजली की कमी वाली अर्थव्यवस्था से ऊर्जा के मामले में सुरक्षित और आत्मनिर्भर क्षेत्र में बदलने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें पनबिजली भविष्य की आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बनेगी।