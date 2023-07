जम्मू कश्मीर के शोपियां में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दो आतंकियों मुसैब फैयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी साब को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों शोपियां के ही रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि जिले में तीन मजदूरों पर हुए हमले के पीछे लश्कर के दो स्थानीय आतंकवादी शामिल थे।

श्रीनगर, आईएएनएस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दो आतंकियों मुसैब फैयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी साब को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों शोपियां के ही रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि जिले में तीन मजदूरों पर हुए हमले के पीछे लश्कर के दो स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। प्रवासी मजदूरों पर किया था हमला कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के दो स्थानीय आतंकवादियों ने गुरुवार शाम गगरान गांव में तीन गैर-स्थानीय मजदूरों पर हमला किया था। जिन तीन गैर-स्थानीय मजदूरों पर हमला हुआ उनकी पहचान अनमोल कुमार, हीरालाल यादव और पिंटू कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। ये सभी बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले थे।

