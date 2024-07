Amarnath Yatra 2024: दर्शन के लिए यात्रियों का एक और जत्था रवाना,चप्पे-चप्पे पर तैनात किए गए सुरक्षाबल

अब तक लगभग 3 लाख तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।

#WATCH | Srinagar, J&K: Amid tightened security, another batch of pilgrims leave for Amarnath Yatra from Pantha Chowk base camp. pic.twitter.com/v3Agt3rRSw— ANI (@ANI) July 16, 2024