कश्मीरी पंडितों को धमकी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता, हिजबुल के पोस्टर और ग्रेनेड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीरी पंडितों को धमकी के बीच और दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शोपियां जिले में नाका चेकिंग के दौरान दो हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) से जुड़े होने के संदेह वाले पांच पोस्टर बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई नियमित नाका चेकिंग के दौरान की गई, लेकिन बरामदगी ने पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि नाका पार्टी ने एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया, जिस पर तीन युवक सवार थे।

मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर जेके18बी-6130 है। तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पांच पोस्टर मिले। संदेह होने पर तीनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। बाइक की वैधता और उसके मालिकाना हक की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि ये पोस्टर इलाके में दहशत फैलाने और संगठन का प्रचार करने के लिए लगाए जाने थे।

कुलगाम कनेक्शन आया सामने पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुलगाम जिले के निवासियों के रूप में हुई है। इनकी पहचान जुनैद अहमद डार निवासी माथुलहामा, कुलगाम, अमीर यूसुफ निवासी चुड्डर, कुलगाम और जुनैद मुजफ्फर पुत्र मुजफ्फर अहमद निवासी माथुलहामा, कुलगाम

पुलिस सूत्रों का कहना है कि तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ग्रेनेड उन्हें कहां से मिले, पोस्टर किसके कहने पर लाए गए थे और क्या इनका किसी सक्रिय आतंकी नेटवर्क से सीधा संबंध है। अधिकारियों ने बताया कि इनके मोबाइल फोन और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है।

दक्षिण कश्मीर में हाई अलर्ट इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे दक्षिण कश्मीर में तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग के कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं और आने-जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है।

हालांकि इससे पूर्व पुलवामा जिले में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान दो आतंकियों के दो ओवर ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्तौल, 12 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। दोनों को बरामद हथियारों और गोला-बारूद के साथ हिरासत में ले लिया गया है।

क्या है साजिश के पीछे की कहानी? पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इन पांचों के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति इस साजिश में शामिल है, जो पर्दे के पीछे से इन्हें मदद कर रहा था।