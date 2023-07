Srinagar News: आंध्र प्रदेश से आए एक पर्यटक की श्रीनगर में हृदय गति बंद होने से मौत, परिजनों को सौंपा गया शव

Srinagar Tourist Death आंध्र प्रदेश के आए एक टूरिस्ट की श्रीनगर में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मृतक अपने परिवार के साथ घाटी में घूमने के लिए आया हुआ था। रविवार को सुबह-सुबह उसको छाती में दर्द हुआ और इसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आंध्र प्रदेश से आए एक पर्यटक की श्रीनगर में हृदय गति बंद होने से मौत, परिजनों को सौंपा गया शव

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। आंध्र प्रदेश से घाटी घूमने आए एक 47 वर्षीय पर्यटक की हृदय गति (कार्डियक अरेस्ट) बंद हो जाने के कारण मौत हो गई। उसकी पहचान भास्कर श्रीनिवासन पुत्र अपालाशाह श्रीनिवासन निवासी दिवांगम, आंध्र प्रदेश के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार, उक्त पर्यटक गत शुक्रवार को अपने परिवार के साथ घाटी घूमने आया था और श्रीनगर के हारवन इलाके में सिथत एक होटल में ठहरा हुआ था। पहले हुआ छाती में दर्द, फिर हो गया बेहोश रविवार तड़के उसने छाति में तेज दर्द की शिकायत की और साथ ही बेहोश हो गया। उसके परिजनों ने होटल कर्मचारियों की मदद से उसको सौरा अस्पताल पहुंचाया। जहां पर मौजूद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव डॉक्टरों के अुसार, पर्यटक की मौत हृदय गति बंद हो जाने के कारण हुई है। संबंधित पुलिस थाना हारवन पुलिस थाने के इंचाज मोहम्मद अलताफ ने कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।

Edited By: Rajat Mourya