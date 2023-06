श्रीनगर में कानूनी सेवा प्राधिकरण की 19वीं अखिल भारतीय बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं बहुत ही सराहनीय हैं और मुझे इसकी उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आती है। इसका मतलब यह है कि न्याय सबके लिए है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) तेजी से काम कर रहा है।

तेजी से काम कर रहा NALSA, कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। श्रीनगर में कानूनी सेवा प्राधिकरण की 19वीं अखिल भारतीय बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं बहुत ही सराहनीय हैं और मुझे इसकी उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आती है। इसका मतलब यह है कि न्याय सबके लिए है। तेजी से काम कर रहा NALSA उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकारों का दायित्व होना चाहिए की कि हर नागरिक को आर्थिक और सामाजिक समानता मिले। कानूनी सेवा प्राधिकरण की 19वीं अखिल भारतीय बैठक में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहा है।

