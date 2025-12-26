जम्मू-कश्मीर नहीं है देश का नम्बर वन मांस खाने वाला प्रदेश, जानिए क्या कहते हैं सर्वेक्षण के आंकड़े

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अभी तक तो यही कहा जाता था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कश्मीर घाटी में मांस की खपत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सब से अधिक है। लेकिन अध्य्यन से प्राप्त आंकड़ों की माने तो यह सही नहीं है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदेश में मांंस का सेवन उतनी मात्रा में नहीं किया जाता जितना व्यापक रूप से माना जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 और 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और खुलासे प्राप्त हुए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में मांस का सेवन करने वाली आबादी का प्रतिशत (15-49 आयु वर्ग) 88% है। इसके अनुसार लगभग 10 में से 9 वयस्क कभी-कभी अंडे, मछली, चिकन या मांस खाते हैं। जबकि मेघालय (99%), अरुणाचल प्रदेश (99%) और मिजोरम (99%) सूची में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (97%) और केरल (96%) का स्थान आता है। उत्तरी राज्य, जहां शाकाहारी परंपराएं अधिक मजबूत हैं, पीछे रह जाते हैं: राजस्थान (22%), हरियाणा (33%), पंजाब (54%) और गुजरात (40%)।

जम्मू-कश्मीर में 11 प्रतिशत मांस पर करते हैं खर्च देश का समग्र औसत लगभग 80% है। इस माप के अनुसार, जम्मू-कश्मीर अखिल भारतीय औसत के बराबर है।जम्मू-कश्मीर में परिवार अपने कुल खाद्य बजट का लगभग 11% मांस पर खर्च करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह मध्यम से उच्च श्रेणी में आता है। कई अन्य राज्यों में मांस और मांस उत्पादों पर इससे अधिक खर्च होता है: मेघालय (19%), नागालैंड (19%), अरुणाचल प्रदेश (19%), गोवा (15%) और तेलंगाना (13-15%)।

कम खर्च करने वाले राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। ये राज्य मूल रूप से शाकाहारी हैं। राष्ट्रीय औसत लगभग 10% है। जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन यह कोई अपवाद नहीं है।हालिया अनुमानों के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति औसत मांस खपत 7.1-7.4 किलोग्राम है। एक दशक पहले यह 5 किलोग्राम से कम थी, लेकिन वैश्विक औसत से अभी भी कम है।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति 11-14 किलोग्राम है खपत जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खपत औसत से अधिक (11-14 किलोग्राम) है, लेकिन यह सबसे अधिक नहीं है। शीर्ष राज्यों में तेलंगाना (21-28 किलोग्राम), हरियाणा (24 किलोग्राम), आंध्र प्रदेश (21 किलोग्राम), केरल (13 किलोग्राम) और असम (11 किलोग्राम) शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में मांस और मुर्गी की खपत अधिक है, और यह पश्चिम बंगाल (10 किलोग्राम) जैसे मध्यम श्रेणी के राज्यों के करीब है।