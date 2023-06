जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का पहला अग्निवीर बैच हुआ प्रमाणित, जवानों ने ली शपथ; अब यूनिट में होगी तैनाती

श्रीनगर, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फेंट्री (JAKLI) के अग्निवीरों के पहले जत्थे को शनिवार को यहां एक शानदार समारोह में प्रमाणित किया गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि जेएकेएलआई रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के साथ हुई, इसके बाद शपथ ग्रहण, कमांडेंट द्वारा परेड की समीक्षा और अग्निवीरों की पाइपिंग की गई।

बता दें कि जम्मू कश्मीर लाइंट इन्फेंट्री के अग्निवीरों का पहला जत्था 24 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद अब यूनिट में जाने के लिए तैयार है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम का समापन रेजिमेंटल गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें अग्निवीरों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।

उन्होंने कहा, "अग्निवीरों ने 01 जनवरी, 2023 को अपना कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। 24 सप्ताह के उनके प्रशिक्षण ने उनकी शारीरिक फिटनेस और सहनशक्ति को बढ़ाया है, उनकी इंद्रियों को तेज किया है, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया है और उन्हें युद्ध में जीत हासिल करने के लिए आवश्यक सैनिक कौशल सिखाया है।"

Srinagar | First batch of Agniveer of Jammu & Kashmir light infantry was attested in a befitting ceremony at the JAK LI Regimental Centre pic.twitter.com/YcQ3KMx97p