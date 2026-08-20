'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किसी तीसरे के कहने की जरुरत नहीं...', US राजदूत के बयान पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने वीरवार को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से देश का अभिन्न अंग रहा है और इसे इसके रणनीतिक महत्व के बारे में बताए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

गोर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्रा ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरा मतलब है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू-कश्मीर को जो महत्व दिया जा रहा है, वह मौजूदा सरकार की विफलता को दर्शाता है। कर्रा ने कहा, वह जम्मू-कश्मीर को जो महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह मौजूदा सरकार की विफलता है।

कांग्रेस नेता ने भारत के मामलों में तीसरे पक्ष के बढ़ते हस्तक्षेप की भी आलोचना की और कहा कि देश ने पारंपरिक रूप से 1971 के युद्ध और शिमला समझौते के बाद से ऐसे हस्तक्षेप का विरोध किया है। उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी खासकर 1971 और शिमला समझौते के बाद किसी भी देश द्वारा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है।