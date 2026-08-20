'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किसी तीसरे के कहने की जरुरत नहीं...', US राजदूत के बयान पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
HighLights
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बाहरी हस्तक्षेप अनावश्यक
अमेरिकी राजदूत के बयान पर तारिक कर्रा ने दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने वीरवार को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से देश का अभिन्न अंग रहा है और इसे इसके रणनीतिक महत्व के बारे में बताए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
गोर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्रा ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरा मतलब है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और आगे भी रहेगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू-कश्मीर को जो महत्व दिया जा रहा है, वह मौजूदा सरकार की विफलता को दर्शाता है। कर्रा ने कहा, वह जम्मू-कश्मीर को जो महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह मौजूदा सरकार की विफलता है।
कांग्रेस नेता ने भारत के मामलों में तीसरे पक्ष के बढ़ते हस्तक्षेप की भी आलोचना की और कहा कि देश ने पारंपरिक रूप से 1971 के युद्ध और शिमला समझौते के बाद से ऐसे हस्तक्षेप का विरोध किया है। उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी खासकर 1971 और शिमला समझौते के बाद किसी भी देश द्वारा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है।
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जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है, है और हमेशा रहेगा: तारिक र्करा
कर्रा ने कहा, लेकिन केवल बीजेपी के शासनकाल में हम तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप देख रहे हैं। कई फैसले हम पर थोपे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव नहीं है, उनमें भी बाहरी हस्तक्षेप किया जा रहा है।एक राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, मुझे इस पर बोलने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर कांग्रेस का रुख दोहराया। कारा ने कहा, 'मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का रुख साफ है कि जम्मू-कश्मीर एक अहम जगह है हां, रणनीतिक तौर पर भी और यह भारत का अभिन्न अंग रहा है। यह भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा।
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