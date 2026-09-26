बाढ़-भूस्खलन से राजौरी-पुंछ जिले में तबाह हुए सैकड़ों सड़कें और पुल , राहत अभियान में जुटा जम्मू-कश्मीर प्रशासन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए व्यापक नुकसान के बाद सरकार ने राहत और बहाली का अभियान तेज किया है।

विधानसभा में शुक्रवार को सरकार ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों, बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने विधायक मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से उठाए गए कालिंग अटेंशन मोशन के जवाब में बताया कि राजौरी को एसडीआरएफ से 300 लाख रुपये और सीएमआरएफ से 281 लाख रुपये, जबकि पुंछ को एसडीआरएफ से 400 लाख और सीएमआरएफ से 137 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

सीएमआरएफ ने 120.50 लाख रुपये किए जारी थन्नामंडी में 149 प्रभावित परिवारों को एसडीआरएफ के तहत 75.52 लाख रुपये और 138 परिवारों को सीएमआरएफ से 120.50 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। पुंछ में प्रभावित परिवारों को एसडीआरएफ के तहत 216.379 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। थन्नामंडी में सड़कों और पुलों, बिजली, जलापूर्ति तथा खूलों को हुए नुकसान का अंतिम आकलन क्रमशः 13,025.94 लाख, 1,360.43 लाख, 4,149 लाख और 6,024 लाख रुपये किया गया है। राजौरी जिले में कुल आकलन 46,022.57 लाख रुपये, जबकि पुंछ में यह 18,185.95 लाख रुपये है।

ढांचों को पहुंचे नुकसान का आंकड़ा बड़ा थन्नामंडी क्षेत्र में 182 सड़कें, 25 एचटी पोल 33 केवी लाइन, 70 ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं। इसके अलावा करीब 51.98 हेक्टेयर कृषि भूमि, 1.90 हेक्टेयर बागवानी भूमि और 149 मकानों को नुकसान पहुंचा। पुंछ में नुकसान का दायरा और बड़ा रहा। यहां 388 सड़कें, 55 पुल, 29 पावर स्टेशन/ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं। साथ ही 217.7 हेक्टेयर कृषि भूमि और 379 मकानों को भी नुकसान हुआ।