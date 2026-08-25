जम्मू-कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए 8 जेकेएएस अफसरों की ड्यूटी, सूचना निदेशक को सौंपी गई सेवाएं

राज्य ब्यूरो,, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अब सिर्फ वादियों के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड सिनेमा के नए हब के तौर पर पहचान बनाने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है।

पहले इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए ही सरकार ने 8 जेकेएएस अधिकारियों की सेवाएं जम्मू-कश्मीर के सूचना निदेशक को सौंपी हैं। यह फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर, 2026 तक आयोजित किया जाना है।



यह आदेश कमिश्नर सेक्रेटरी आइएएस एम राजू द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक फेस्टिवल की तैयारियों के लिए 8 सीनियर जेकेएएस अधिकारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से निदेशक सूचना विभाग जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर के सुपुर्द की हैं।

7 से 10 सितंबर तक सजेगा फिल्मों का महाकुंभ जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 7 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक चलेगा। चार दिन तक चलने वाले इस मेगा फेस्टिवल में देश-दुनिया की बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग, बॉलीवुड और इंटरनेशनल सितारों का जमावड़ा, पैनल डिस्कशन और लोकल टैलेंट को मंच देने की तैयारी है।



सरकार का मकसद जम्मू-कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा और सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने पेश करना है।

इन 8 अफसरों के कंधों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए सरकार ने टूरिज्म, टैक्स, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स और रूरल डेवलपमेंट जैसे अहम महकमों के अनुभवी अफसरों को चुना है। इनमें अजाज कैसर मलिक जॉइंट डायरेक्टर, टूरिज्म, जम्मू, अल्याज अहमद नैसरू, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्सेस (अपील-II), श्रीनगर, नुजहत खुर्शीद, जॉइंट कमिश्नर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मलिक वसीम अहमद, जनरल मैनेजर, डीआइसी पुलवामा, रईस अहमद भट, जॉइंट डायरेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स (एमएंडपी) कश्मीर, दीबा खालिद पीर, जॉइंट डायरेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीर, नासिर महमूद खान, जॉइंट डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन), डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कश्मीर और आबिद इकबाल मलिक, जनरल मैनेजर, डीआइसी श्रीनगर शामिल हैं।