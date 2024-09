जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले JP नड्डा ने किया संगठन में बदलाव, सत शर्मा बने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, निर्मल सिंह को चुनाव प्रचार समिति की कमान

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश (जेपी) नड्डा ने सत शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

Sat Sharma appointed as the working president of J&K BJP. Dr Nirmal Singh appointed as the president of State Election Campaign Committee, Sukhnandan Choudhary to be the vice president. Kavinder Gupta to be the president of State Election Management Committee. pic.twitter.com/Jvqmj4eCCz