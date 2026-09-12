'वंदे मातरम आजादी के दीवानों का गीत', उमर अब्दुल्ला के बाद अब जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM का आया रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में वंदे भारत के पूरे छंद गाने को लेकर नेकां और कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच अब केंद्रशासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का बयान भी सामने आया है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेसकर्मियों से कहा था कि'वंदे मातरम' गाना एक कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने अपनी बात पर जोर दिया है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस राष्ट्रीय गीत पर गर्व है। यह आजादी की लड़ाई की भावना का प्रतीक है।

वंदे मातरम शहीदों का गीत: सुरिंदर चौधरी चौधरी ने कहा कि वंदे मातरम' हमारे शहीदों का गीत है। यह आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े गीतों में से एक है। उस समय हर घर में लोग यह गीत गाते थे, चाहे वे किसी भी समुदाय या धर्म के हों।

जब उनसे पूछा गया कि गीत के पूरे गायन के दौरान खड़े होने पर कांग्रेस ने NC की आलोचना की है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने क्या कहा है, लेकिन 'वंदे मातरम' हमारा राष्ट्रीय गीत है और हमें इस पर गर्व है।"