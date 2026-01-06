जम्मू-कश्मीर में भीषण ठंड का कहर जारी, गुलमर्ग में माइनस नौ डिग्री तक पहुंचा पारा; दो हफ्ते तक नहीं मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में शुष्क मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में सोमवार को दिनभर धूप तो रही, लेकिन बर्फीली हवा ठंड से बेहाल कर रही है। दो और सप्ताह तक ठंड से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान माइनस 8.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गुलमर्ग में सोमवार को ठंडी रात रही। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 डिग्री दर्ज किया गया।

कश्मीर में स्नोफॉल का अलर्ट बता दे हैं कि 21 दिसंबर से शुरू हुए घाटी में सर्दियों के सबसे कठिन दौर कहलाने वाले 40 दिवसीय चिल्ले कलां का दौर जारी है। घाटी के ऊपरी इलाके तीन बार बर्फ की चादर ओढ़ चुके हैं।

श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में लोग अभी मौजूदा सर्दियों की पहली बर्फबारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो एक-दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते घाटी के ऊपरी इलाके बर्फ की ताजा चादर ओढ़ सकते हैं।