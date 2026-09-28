जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित, वोटिंग से पहले BJP का वॉकआउट; सदन में खूब हुआ हंगामा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव विधानसभा में पास हो गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन का माहौल काफी गरमा गया।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत और जल्द से जल्द बहाल करने की मांग करता है और यह तय करता है कि इसे भारत सरकार को भेजा जाए।



विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान BJP विधायक माइक पकड़े हुए। मंगलवार तक के लिए स्थगित कार्यवाही जब प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, तो भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दिन का निर्धारित कामकाज पूरा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। उमर ने 370 और 35A पर क्या कहा? इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पहले दिन से पता था कि भाजपा इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्य सदन में हंगामा करेंगे और नारेबाजी करेंगे।

उमर ने कहा, हम नहीं चाहते थे कि इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात आए, जिसे भाजपा बहाना बनाकर सदन को बाधित करे। वे 370 और 35A की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ स्टेटहुड के लिए वोट मांग रहे हैं।