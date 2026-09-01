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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नया डिजिटल युग, 21 सितंबर से पेपरलेस होगा सत्र, नेवा पोर्टल पर आएंगे सवाल और विधेयक

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:02 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर विधानसभा 21 सितंबर से पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। सरकारी विभागों को प्रश्नों के उत्तर और विधेयक सहित सभी ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र होगा पेपरलेस । (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र होगा पेपरलेस (फाइल फोटो)

HighLights

  1. विधानसभा 21 सितंबर से पूरी तरह पेपरलेस होगी।

  2. सभी विधायी कार्य नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) से होंगे।

  3. विभागों को नेवा पोर्टल पर रोजाना निगरानी करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी शरदकालीन सत्र 21 सितंबर, 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से विधानसभा का कामकाज पूरी तरह पेपरलेस करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब विधानसभा से जुड़े विधायी और विभागीय कामकाज के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का इस्तेमाल किया जाएगा।

कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, सभी सरकारी विभागों को विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर, विधेयक और अन्य विधायी कार्य केवल नेवा पोर्टल के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

रोजाना नेवा अकाउंट की निगरानी के निर्देश

सभी विभागों को अपने-अपने नेवा खातों को प्रतिदिन एक्सेस करने और उनकी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि विधानसभा से संबंधित कामकाज में किसी तरह की देरी न हो। विभागों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल पर आने वाले विधायी कार्यों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

हर विभाग में होगा नोडल अधिकारी

नई डिजिटल व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग को एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा गया है। यह अधिकारी नेवा से जुड़े मामलों में विधानसभा और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा।

कागजी फाइलों और दस्तावेजों पर निर्भरता होगी कम

नेवा लागू होने से जम्मू-कश्मीर विधानसभा के कामकाज में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे कागजी फाइलों और मुद्रित दस्तावेजों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। विधानसभा और सरकारी विभागों के बीच प्रश्नों, उनके उत्तर, विधेयकों और अन्य विधायी दस्तावेजों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी अधिक तेज और प्रभावी होगी।

21 सितंबर से शुरू होने वाले शरदकालीन सत्र में विधायक और सरकारी विभाग विधायी सामग्री को प्राप्त करने और भेजने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भर होंगे। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नियमित समन्वय बनाए रखने को कहा है, ताकि सत्र की शुरुआत से ही पेपरलेस व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू किया जा सके।