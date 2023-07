श्रीनगर, ऑनलाइन डेस्‍क: एक पूर्व आतंकवादी और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्‍फ्रेंस (एपीएचसी) के सदस्‍य अमीर हमजा शाह पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

वहीं लगातार राष्‍ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण जिला जेल, बारामूला में बंद कर दिया गया है। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान उत्तरी कश्मीर के क्विलमुकाम बांदीपोरा जिले के निवासी अमीर हमजा शाह के रूप में की है।

बांदीपोरा पुलिस ने ट्विटर पर कहा, “बांदीपुरा पुलिस ने एक पूर्व आतंकवादी और एपीएचसी के सदस्य अमीर हमजा शाह निवासी क्विलमुकाम बांदीपुरा के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया और उसे लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए जिला जेल बारामूला में बंद कर दिया।”

J&K | One ex-terrorist & member of All Parties Hurriyat Conference (APHC) namely Ameer Hamza Shah, a resident of Quilmuqam Bandipora, booked under the Public Safety Act (PSA) and lodged in District Jail, Baramulla, for his continuous involvement in anti-National activities:…