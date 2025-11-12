Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से हिरासत में लिया गया मौलवी

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:25 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली में हुए हमले के बाद फरीदाबाद से संचालित एक आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के एक धर्मगुरु को हिरासत में लिया है। पुलिस मौलवी को श्रीनगर ले आई है, जहां उससे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ की जा रही है।

    दिल्ली हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा से एक मौलवी को हिरासत में लिया है। सांकेतिक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय से संचालित 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से एक उपदेशक को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने कहा कि मौलवी इश्तियाक, जिसे श्रीनगर लाया गया है, फरीदाबाद में अलफलाह विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एक किराए के मकान में रह रहा था।

    अधिकारियों ने कहा कि उसके घर से पुलिस ने 2,500 किलोग्राम से अधिक अमोनियमनाइट्रेट, पोटेशियमक्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। वह इस मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा जाने वाला नौवां व्यक्ति होगा, जिसने 10 नवंबर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ अंतरराज्यीयछापेमारी की थी, ताकि प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसारगजवत-उल-हिंद के 'सफेदपोश' आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

    विस्फोटक सामग्री डॉ. मुज़म्मिल गनी उर्फ मुसैब और डॉ. उमर नबी द्वारा अपने किराए के घर में रखी गई थी। डॉ. उमर नबी ही वह व्यक्ति था जो विस्फोटकों से लदी कार चला रहा था, जिसने सोमवार शाम लाल किले के बाहर विस्फोट किया था जिसमें 1 लोग मारे गए थे।

