जम्मू-कश्मीर के बडगाम में गीजर में हुआ जबरदस्त धमाका, एक व्यक्ति की मौत; तीन घायल

पीटीआई द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, घटनास्थल पर मौजूद घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और चारों तरफ ईंटें बिखरी नजर आ रही हैं। घर की छत भी टूट गई है और मकान मलबे में तब्दील नजर आ रहा है।

VIDEO | At least one person was killed and two others were injured in a geyser blast in Budgam, Jammu and Kashmir. More details awaited. pic.twitter.com/wuYZFmFrym— Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2024