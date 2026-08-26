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IPS अधिकारी अब्दुल जब्बार की दिल्ली से जम्मू-कश्मीर में वापसी, IG या खुफिया विंग में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:34 AM (IST)

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद आईपीएस अधिकारी अब्दुल जब्बार को गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर सेगमेंट में तैनात किया है।

IPS अधिकारी अब्दुल जब्बार की जम्मू-कश्मीर में वापसी। फाइल फोटो

IPS अधिकारी अब्दुल जब्बार की जम्मू-कश्मीर में वापसी। फाइल फोटो

HighLights

  1. आईपीएस अब्दुल जब्बार जम्मू-कश्मीर सेगमेंट में तैनात।

  2. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद हुई तैनाती।

  3. पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आईपीएस अधिकारी अब्दुल जब्बार (एजीएमयूटी: 2008) को तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर सेगमेंट में तैनात किया है। उच्च प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अब्दुल जब्बार को जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में पुलिस प्रशासन में फेरबदल के दौरान जम्मू या कश्मीर रेंज में पुलिस महानिरीक्षक या फिर खुफिया विंग में तैनात किया जा सकता है।

भारत सरकार के अवर सचिव राकेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब्दुल जब्बार ने 24 अगस्त को कैडर में रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने और तैनाती आदेश जारी होने के बीच की अवधि को तैनाती की प्रतीक्षा अवधि माना गया है।

आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है। अब्दुल जब्बार की यह तैनाती केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संयुक्त एजीएमयूटी कैडर में उनकी वापसी के बाद हुई है।

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