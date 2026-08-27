5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, लागू कर दी 10%! कश्मीर में बिजली के बढ़े दाम से उद्योगपति नाराज, JERC में दाखिल की याचिका

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के उद्योग जगत में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर (एफसीआइके) ने अब इस लड़ाई को कानूनी मोड़ दे दिया है। फेडरेशन ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेइआरसी) के सामने एक 17 पन्नों की रिव्यू पिटिशन दायर की है और बढ़े हुए टैरिफ पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

एफसीआइके ने जेइआरसी के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। आयोग ने दावा किया था कि कुल टैरिफ में सिर्फ 6.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन एफसीआइके के मुताबिक हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को 5 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी पर आपत्ति के लिए बुलाया गया था लेकिन पास कर दी गई 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जिस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की थी।

फेडरेशन की मांग फेडरेशन ने मांग की है कि जब तक भरोसेमंद कैटेगरी-वाइज काॅस्ट ऑफ सप्लाई का डेटा नहीं आ जाता, तब तक पुराना टैरिफ ही बहाल रखा जाए। साथ ही कैटेगरी-वाइज घाटा, कलेक्शन, बकाया और बैड डेट्स का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए।

फिलहाल, याचिका के निपटारे तक एफसीआइके ने बढ़े हुए टैरिफ पर तुरंत रोक और पुरानी दरों पर ही बिलिंग जारी रखने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्री बिजली की जायज लागत देने से नहीं भाग रही, लेकिन सवाल यह है कि जब इंडस्ट्री की लागत का डेटा ही नहीं है, तो 10 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ किस आधार पर थोपा गया?

एलटी-एचटी दोनों पर करीब 10 प्रतिशत का इजाफा याचिका में कहा गया है कि लो-टेंशन (एलटी) इंडस्ट्री के लिए ऊर्जा शुल्क 4.20 रुपये से बढ़ाकर 4.60 रुपये प्रति किलोवॉट एम्पेयर ऑवर कर दिया गया जोकि 9.52 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी। वहीं 11 केवी हाई-टेंशन (एचटी) इंडस्ट्री के लिए दर 4.10 से 4.50 रुपये हो गई है, जो 9.76 प्रतिशत का इजाफा है। इसके साथ ही फिक्स्ड और डिमांड चार्ज भी बढ़ा दिए गए हैं।

इंडस्ट्री बॉडी ने इस बढ़ोतरी के आधार पर सवाल उठाए, खासकर इसलिए क्योंकि टैरिफ ऑर्डर में खुद यह माना गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास अभी कैटेगरी और वोल्टेज के हिसाब से ''''कॉस्ट ऑफ़ सप्लाई'''' (आपूर्ति की लागत) का डेटा उपलब्ध नहीं है। फेडरेशन ने कहा कि ऐसे डेटा की कमी के कारण यह पता लगाना मुश्किल है कि इंडस्ट्रियल ग्राहकों पर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी क्यों होनी चाहिए जबकि केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल ने सभी के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।

बिजली कंपनियोंं की नाकामी की सजा उद्योग क्योंं भुगते? याचिका में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। एफसीआइके ने कहा है कि बिजली कंपनियों की अपनी खामियों का बोझ भी इंडस्ट्री पर डाला जा रहा है। आदेश में केपीडीसीएल के लिए लगभग 19 प्रतिशत और जेपीडीसीएल के लिए 15 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन लॉस मान लिया गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी सिर्फ 93 प्रतिशत दिखाई गई है और 102 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान डूबे हुए कर्ज के नाम पर किया गया है।



फेडरेशन का कहना है कि ये घाटा कंपनियों की अक्षमता का है। इसका बोझ हम पर क्यों? खासकर तब, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर लगभग 100 प्रतिशत मीटर वाला है और समय पर बिल भरता है। यह भी बताया कि डिस्कॉम के अपने बिजनेस प्लान में अगले तीन साल तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में ठहराव या बहुत कम बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में बिजली महंगी करके आप उद्योग को और कमजोर कर रहे हैं।