श्रीनगर में INDIA ब्लॉक का जोरदार प्रदर्शन, मार्च रोके जाने पर जताया विरोध; CEC के इस्तीफे की मांग

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। INDIA ब्लॉक ने शनिवार को श्रीनगर और गांदरबल ज़िले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप में पारदर्शी जांच की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया।

श्रीनगर में विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया।

विपक्षी गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन आफ़ इंडिया से जवाबदेही की मांग की और वोटरों के नाम कथित तौर पर हटाने की पूरी जांच की मांग की।

वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम बहाल करने की मांग

ये विरोध प्रदर्शन वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ INDIA ब्लॉक के अभियान का हिस्सा थे। विपक्षी पार्टियों ने इस बात की चिंता जताते हुए इसकी आलोचना की है कि योग्य वोटरों को लिस्ट से बाहर किया जा सकता है।

प्रदर्शनकारियों ने रिवीजन प्रोसेस की समीक्षा करने और बिना सही वजह के कथित तौर पर हटाए गए नामों को वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नाम हटाए गए हैं, तो इससे वोटरों के अधिकारों का हनन हो सकता है।

गांदरबल में भी सड़कों पर उतरा INDIA ब्लॉक विपक्षी नेताओं ने वोटर रोल तैयार करने और रिवीजन में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, और चुनाव अधिकारियों से आरोपों की जांच करने और जहां भी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, उन्हें ठीक करने के उपाय करने का आग्रह किया।