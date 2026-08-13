15 अगस्त के जश्न के लिए तैयार कश्मीर! बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षाबलों की टुकड़ियों ने दिखाया दमखम

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बख्शी स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। यही वह जगह है जहाँ स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा।

मार्च पास्ट में अलग-अलग सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और सेना के हेलिकॉप्टरों ने फूलों की बारिश की। घाटी के सभी ज़िला मुख्यालयों पर भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई।

कश्मीर के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील पत्रकारों से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर के लोगों से मुख्य कार्यक्रम या अपने-अपने ज़िला मुख्यालयों पर होने वाले जश्न में शामिल होने की अपील की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बिरदी ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। घाटी के अलग-अलग ज़िलों में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई।

दक्षिण कश्मीर में हालिया हमलों के बाद सुरक्षा और कड़ी बिरदी ने पत्रकारों को बताया कि इसके साथ ही सुरक्षा इंतजामों की भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, ताकि 15 अगस्त को अपना मुख्य कार्यक्रम आसानी से आयोजित कर सकें। जब उनसे पूछा गया कि क्या दक्षिण कश्मीर में हाल के हमलों को देखते हुए सुरक्षा के कोई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, तो बिरदी ने कहा कि पुलिस ने संबंधित ज़िलों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं।

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