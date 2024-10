'दुकानों में लगाई आग, PDP नेताओं पर हमला', इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गंभीर आरोप

इल्तिजा हमारे पास सबूत हैं, मैं झूठे दावे नहीं कर रही हूं। यह सिर्फ पीडीपी के बारे में नहीं है। आप (एनसी) कुलगाम में जमात को परेशान कर रहे हैं। हमने देखा कि वे बिजबिहारा में कैसे लूटपाट कर रहे हैं।

NC goons from Bijbehara allegedly set fire to a PDP worker’s cow shed in Waghama. Since yesterday their chosen mode of ‘celebration’ has been smashing their windows by pelting stones & also thrashing PDP workers. Disgrace & arrogance in victory is what pretty much defines the NC.… pic.twitter.com/XtFIgvPp5l