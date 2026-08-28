कश्मीर के नए IGP ने संभाली कमान, आतंकवाद विरोधी अभियान पहली प्राथमिकता; बोले- जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर जोन सुजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान पहले भी पुलिस की पहली प्राथमिकता थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कश्मीर जोन पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आईजीपी का पदभार संभालने के बाद श्रीनगर के अपने पहले मैदानी दौरे के दौरान सुजीत कुमार ने हजरतबल समेत उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना थी। उन्होंने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की।

पत्रकारों से बातचीत में आईजीपी ने स्पष्ट किया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान पुलिस की रणनीति के केंद्र में हैं। हाल के दिनों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में आई तेजी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हमारे अभियान पहले भी पहली प्राथमिकता थे और आज भी पहली प्राथमिकता हैं।'

सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी समीक्षा सुजीत कुमार ने पदभार संभालने के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी स्थिति का जायजा लेकर पुलिस की प्राथमिकताओं का संकेत दिया। हजरतबल में उन्होंने बड़े धार्मिक जमावड़े को देखते हुए तैनाती, भीड़ प्रबंधन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पुलिस का प्रयास रहेगा कि सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को सुचारु आवागमन की सुविधा भी मिले। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े जमावड़ों के दौरान सुरक्षा उपायों के कारण आम लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है।

जनता से सहयोग की अपील आईजीपी ने लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, “जोनल पुलिस हमेशा आपके साथ है।” उन्होंने ईद-ए-मिलाद के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के नमाज के लिए एकत्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मौकों पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। आईजीपी ने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आम लोगों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।

पुलिस-सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर सुजीत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल पर जोर दिया गया।