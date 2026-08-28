राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय सिनेमाई मानचित्र पर स्थापित करने और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने की दिशा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जम्मू-कश्मीर (IFFJK) 2026 के लिए नौ प्रमुख श्रेणियों में नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। महोत्सव का आयोजन सात से 10 सितंबर तक श्रीनगर के एसकेआईसीसी, गुलमर्ग और जम्मू में किया जाएगा।



महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 25 लाख रुपये का सर्वोच्च नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर श्रेणियों के विजेताओं को 15-15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट फिल्म निर्माण के साथ निर्देशन और नई सिनेमाई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

जम्मू-कश्मीर से जुड़ी फिल्मों के लिए भी विशेष पुरस्कार जम्मू-कश्मीर से जुड़ी फिल्मों के लिए भी विशेष पुरस्कार रखा गया है। ‘बेस्ट फिल्म–जेएंडके सेलेक्ट’ श्रेणी के विजेता को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस श्रेणी में ऐसी फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर के सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं।

इसके जरिए क्षेत्र की विशिष्ट सिनेमाई पहचान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-अभिनेत्री को 8-8 लाख रुपये अभिनय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को आठ-आठ लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं फिल्म निर्माण के तकनीकी पक्षों में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग श्रेणियों में 5-5 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।

डीआईपीआर के अनुसार, पुरस्कारों की यह संरचना फिल्म निर्माण से जुड़े रचनात्मक और तकनीकी सभी प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को पहचान देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके तहत निर्देशन, अभिनय, छायांकन, ध्वनि, संपादन और उभरती प्रतिभाओं को समान रूप से प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है।

स्थानीय कलाकारों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच पहला आइएफएफजेके जम्मू-कश्मीर के स्थानीय फिल्मकारों और कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराएगा। साथ ही देश-विदेश के फिल्मकारों के बीच सांस्कृतिक और रचनात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की उम्मीद है।