कश्मीर की बर्फ पर दौड़ेंगे देशभर के खिलाड़ी, श्रीनगर में नेशनल स्नोशू कैंप शुरू; 2027 में होगी बड़ी चैंपियनशिप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अब सिर्फ अपनी बर्फीली वादियों और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि विंटर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के तौर पर भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। इसी दिशा में श्रीनगर में 7 से 10 अक्टूबर तक नेशनल स्नोशू कोचिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप वर्ष 2027 में होने वाली वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

स्नोशू बर्फ पर विशेष जूतों की मदद से दौड़ने वाला रोमांचक खेल है। जम्मू-कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और लंबी सर्दियां इस खेल के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल मानी जाती हैं। ऐसे में इस कैंप के जरिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रदेश की खेल क्षमता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने की कोशिश होगी।

स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएसएफआइ) के अनुसार, श्रीनगर में आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर देशभर के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। फेडरेशन का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में स्नोशू रनिंग को विकसित करना और अधिक युवाओं को इस खेल से जोड़ना है।

पर्यटन और विंटर स्पोर्ट्स क्षमता दुनिया के सामने लाना है लक्ष्य एसएसएफआइ के अध्यक्ष और वर्ल्ड स्नोशू फेडरेशन के उपाध्यक्ष मीर मुदस्सर ने कहा कि फेडरेशन जम्मू-कश्मीर में इस खेल को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्र की पर्यटन और विंटर स्पोर्ट्स क्षमता को भी दुनिया के सामने लाना चाहता है।