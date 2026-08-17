हिजबुल के नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 साल से फरार मनोज भट्ट गिरफ्तार; कांडू के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश जांच एजेंसी एसआईए ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक नार्काे टेरर मॉडयूल के फरार आरोपित मनोज कुमार भट्ट उर्फ पिंटू को साेमवार को जम्मू में गिरफ्तार कर लिया। वह वर्ष 2022 से लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।

यह नार्काे टेरर मॉडयूल उत्तरी कश्मीर में सोपोर के रहने वाले हिजब आतंकी कमांडर इम्तियाज अहमद कांडू और उसके साथ मंजूर अहमद खान द्वारा संचालित है और यह दोनों इस समय पाकिस्तान या फिर गुलाम जम्मू कश्मीर में हैं। इम्तियाज अहमद कांडू के खिलाफ एसआइए नेइंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस भी जारी कराया है। इस मामले छह आरोपित पहले ही पकड़े जा च़ुके हैं और भट्ट सातवां आरोपित है।

कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद एसआईए के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के रिहाडी कालोनी का रहने वाला मनोज कुमार भट्ट उर्फ पिंटू प्रतिबंधित आतंकी संगठन के नार्काे टेरर मॉडयूल द्वारा तस्करी किए गए अवैध नशीले पदार्थाें को प्रदेश के विभिन्न भागों में पहुंचाने, उसकी बिक्री और उससे होने वाली कमाई को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाता है। उससे पूछताछ जारी है और उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि मनोज भट्ट के घर पर पहले भी एसआइए तलाशी ले चुकी है और उसके घर से 15 ग्राम हेरोईन भी जब्त की गई थी।ञ इसके अलावा उसका एक मोटरसाइकिल और उसके कुछ इलैक्ट्रानिक उपकरण व मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया गया। उनकी फारेंसिंक जांच की जा रही है।

अवैध मादक पदार्थाें की तस्करी के लिए एक नया नेटवर्क तैयार एसआइए के प्रवक्ता ने इस पूरे माडयूल की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में एक मामले की जांच दौरान पता चला कि घाटी में अपने आतंकी कैडर के लिए पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मजाहिदीन के कमांडरों ने पैसा जुटाने के लिए अवैध मादक पदार्थाें की तस्करी के लिए एक नया नेटवर्क तैयार किया है।

इस नेटवर्क के जरिए स्थानीय युवाओं को नशेड़ी बनाने के साथ साथ उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती का षडयंत्र भी आगे बढ़ाया जा रहा था। इस मामले की जांच की गई और तीन जून 2022 को नौपुरा सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के दो ओवरग्राउंड वर्कर जीशान अहमद सोफी पुत्र गुलाम मोहम्मद सोफी और वसीम अहमद खान पुत्र मोहम्मद सलीम खान एक किलोग्राम हेरोइन संग पकड़े गए।

अवैध मादक पदार्थ संग गिरफ्तार इसके बाद इनकी निशानदेही पर सात किलोग्राम पोस्ता चूरा और चार किलोग्राम पोस्त बीज बरामद किए। इन दोनों से पूछताछ व जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर इस नेटवर्क के दो और सदस्यों बशीर अहमद कोली निवासी चुरंडा उड़ी और मोहम्मद अशरफ लोन निवासी सैयदपोरा रोहामा बारामुला भी अवैध मादक पदार्थाें संग पकड़े गए।

इसके बाद उड़ी से इनका एक अन्य साथी मोहम्मद सलीम खान पकड़ा गया। सलीम खान से पूछताछ के दोरान मनोज कुमार भट्ट और जाफरान खान का नाम सामने आया। इन दोनों को पकड़नें के लिए जब इनके ठिकानों पर दबिश दी गई तो यह दोनों वहां से गायब थे। जाफरान कुछ समय बाद पकड़ा गया था लेकिन मनोज कुमार गिरफ्तारी से बच रहा था।

छह आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट जांच एजेंसी ने बताया कि मामले में छह आरोपितों के खिलाफ सक्षम अदालत के समक्ष कई चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें जीशान अहमद सोफी, वसीम अहमद खान, बशीर अहमद कोली, मोहम्मद अशरफ लोन, मोहम्मद सलीम खान और जफरान खान शामिल हैं।