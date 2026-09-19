सेब तोड़ने की तैयारी थी, तभी बरसे ओले, कश्मीर में फसल को कितना नुकसान? बागवानों की चिंता बढ़ी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग ज़िलों के कुछ हिस्सों में शुक्रवार देर शाम हुई ओलावृष्टि से सेब के बागों और दूसरी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। यह ओलावृष्टि ठीक उस समय हुई जब किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करने की तैयारी कर रहे थे।

किसानों ने बताया कि शोपियां के मेलहौरा गांव में शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे इलाके के बागों में सेबों को नुकसान हुआ। तूफ़ान के साथ बारिश भी हुई, जिससे कटाई के मौसम से पहले किसानों की चिंता बढ़ गई।

इलाके के सेब की खेती करने वाले वली मोहम्मद उत्पादक ने कहा, 'बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब की फसल को नुकसान हुआ। गौरतलब है कि यह ओलावृष्टि उस समय पर हुई, जब शौपियां समेत दक्षिण कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादक सेब की शुरुआती किस्मों की कटाई की तैयारी कर रहे थे। फल की क्वालिटी पर असर उत्पादकों ने कहा कि इस समय नुकसान होने से फल की क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी दोनों पर असर पड़ सकता है। मौसम की इस नई घटना ने शोपियां में सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है, जहां पिछले महीने कई गांवों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चली थीं।

90 प्रतिशत से ज़्यादा फसल के नुकसान का अनुमान दो दर्जन से ज़्यादा गांवों के उत्पादकों ने कई बार ओलावृष्टि और आंधी के बाद बागों को हुए नुकसान की जानकारी दी है। कुछ प्रभावित इलाकों में, उत्पादकों ने 90 प्रतिशत से ज़्यादा फसल के नुकसान का अनुमान लगाया था, हालांकि नुकसान का पूरा अंदाज़ा तुरंत उपलब्ध नहीं था। बार-बार मौसम की घटनाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, ऐसे समय में जब सेब की फसल एक अहम दौर में पहुंच रही है।

घाटी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बागवानी से जुड़ा घाटी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बागवानी से जुड़ा है, जिसमें हज़ारों उत्पादकों के लिए सेब मुख्य व्यवसायी फसल है।वहींं अनंतनाग ज़िले में, पहलगाम के पास वालारहामा और कुल्लर गाँवों के किसानों ने भी ओले गिरने और सेब समेत खड़ी फ़सलों को हुए नुकसान की खबर दी है।

वालारहामा के एक किसान नजीर अहमद सोफी ने कहा कि ओले लगभग छह से आठ मिनट तक गिरे, लेकिन इतने तेज़ थे कि इलाके में फ़सलों को नुकसान पहुंचा। अहमद ने कहा, 'ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि सेब और सब्जियों की फसलें जमीन पर बिछ गईं।' जिले के कुल्लर गांव के एक और उत्पादक मोहम्मद शाबान ने कहा कि ओले गिरने से जमीन और बाग ओलों की मोटी परत से ढक गए।