जम्मू-कश्मीर में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 50 JKAS बने लायजन ऑफिसर; VVIP मेहमानों की जिम्मेदारी संभालेंगे 

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। पहली बार होने जा रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू-कश्मीर के लिए सरकार ने 50 अधिकारियों को लायजन ऑफिसर नियुक्त किया है। यह भव्य फिल्म फेस्टिवल 7 से 10 सितंबर, 2026 तक आयोजित होगा।



सरकार के इस कदम से साफ है कि इस बार घाटी में सिर्फ बर्फ नहीं, सितारों की चमक भी देखने को मिलेगी। यह नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा 21 अगस्त, 2026 को जारी किए गए सरकारी आदेश संख्या 1422-जेके (जीएडी) of 2026 के तहत की गई हैं। इन सभी अधिकारियों को फेस्टिवल के दौरान आने वाले वीवीआईपी मेहमानों और प्रतिनिधियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।



नियुक्त अधिकारियों में विभिन्न विभागों के जेकेएएस अधिकारी और कश्मीर के विभिन्न प्रशासनिक और फील्ड पदों पर तैनात जूनियर स्केल जेकेएएस अधिकारी शामिल हैं।

इन सीनियर अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी सीनियर अधिकारियों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैंं जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कश्मीर के मोहम्मद रफीक भट, असिस्टेंट कमिश्नर, पंचायत श्रीनगर बशीर अहमद पाडर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट टैक्सेज, एनफोर्समेंट (सेंट्रल) कश्मीर जहूर अहमद भट, कलेक्टर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर मोहम्मद अल्ताफ भट और डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स कश्मीर मिर्जा शाहिद अली बेग शामिल हैं।

इसके अलावा पर्सनल ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कार्यालय, जम्मू-कश्मीर ऐजाज अहमद शिगोन, डिप्टी सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा विभाग हकीम रियाज-उल-हक, डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन), सोशल वेलफेयर निदेशालय कश्मीर मुश्ताक अहमद मकदूमी, डिप्टी सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर विभाग साखी मोहम्मद खान, पर्सनल ऑफिसर, स्कूल शिक्षा निदेशालय, कश्मीर डॉ. इकबाल हुसैन मीर और डिप्टी सेक्रेटरी, लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग डॉ. इरफान अली खान को जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य अधिकारियों में डिप्टी सेक्रेटरी, एआरआई और ट्रेनिंग विभाग कैसर महमूद, डिप्टी डायरेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीर ताहिरा तबस्सुम, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट टैक्सेज विभाग, जम्मू सैयद नमाज ताबासम शाह, सचिव श्रीनगर नगर निगम ताहिर अहमद माग्रे और डिप्टी सेक्रेटरी, जल शक्ति विभाग शफकत अली भी शामिल हैं।

फेस्टिवल को सफल बनाएंगे ये युवा अफसर जूनियर स्केल जेकेएएस अधिकारियों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सब-ट्रेजरी ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, अंडर सेक्रेटरी, फंक्शनल मैनेजर और कश्मीर भर में विभिन्न फील्ड और विभागीय पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। इनमें शौकत अहमद शौकत, इफ्हाम शाह, ताजामुल यूसुफ, मोहम्मद अरशद, तलत महमूद वानी, फातिमा, शेख अंसार हुसैन, इकरा सैयद, अदनान नजीर, आमिर उल हक नाथ, जहान जैब खान, सोनाबर अल्ताफ, उबैद उल खाजिर, गुलजार बिन रहमान, साहिर मजीद, मोहम्मद आरिफ वागे, मुश्ताक अहमद खान, जहांगीर अहमद शाह, बशीर अहमद भट, मलिक कामिला मुश्ताक, मीर दावर हबीब, शाफिया मकबूल, गोहर आरजू चांद, गाजी अब्दुल्ला, तफहीम फिरदौस, नादिया शमीम, रियाज अहमद राथर, मोहम्मद हुजैफ फारूक, बुशरा अशरफ शाह, शजात फारूक, तबस्सुम फारूक और सैयद जासिरा सैयदैन का नाम शामिल है।