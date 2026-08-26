क्या जम्मू-कश्मीर में बदलेंगे सरकारी भर्ती के पुराने नियम? JKPSC ने उठाए सवाल, तत्काल बदलाव की सिफारिश
JKPSC ने अपनी 67वीं वार्षिक रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों के दशकों पुराने भर्ती नियमों को तत्काल बदलने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि ये नियम बदलते समय और तकनीकी जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं, जिससे अदालती विवाद बढ़ सकते हैं।
HighLights
दशकों पुराने भर्ती नियमों को तत्काल बदलने की सिफारिश की गई।
अधूरे मसौदों पर प्रशासनिक विभागों को जेकेपीएससी की फटकार।
योग्यता के बिना पदोन्नति पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।
नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों की भर्ती व्यवस्था को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत पर जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जJKPSC) ने गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने अपनी 67वीं वार्षिक रिपोर्ट में अधिकांश विभागों के दशकों पुराने भर्ती नियमों को अप्रासंगिक बताते हुए उन्हें तत्काल अद्यतन करने की सिफारिश की है।
आयोग का मानना है कि पुराने नियम न केवल नई विशेषज्ञताओं और बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन जुटाने में बाधा बन रहे हैं, बल्कि इनके कारण भविष्य में अदालती विवाद और मुकदमेबाजी की आशंका भी बढ़ती है।
आयोग ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवेश में तेजी से बदलाव आया है। शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सेवा नियमों में भी आवश्यक बदलाव कर नई विशेषज्ञताओं को समायोजित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
जेकेपीएससी ने भर्ती नियमों के मसौदे तैयार करने और आयोग को भेजने की प्रक्रिया में भी खामियां उजागर की हैं। आयोग के अनुसार कई प्रशासनिक विभाग अधूरे दस्तावेजों के साथ मसौदा नियम सहमति के लिए भेज देते हैं। इनमें तुलनात्मक विवरण, पदों के सृजन या समाप्ति से संबंधित आदेश तथा पदों के नाम में बदलाव या नए पद सृजित करने की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल नहीं होते।
नियमों के मसौदे के लिए चेकलिस्ट
आयोग ने नियमों में एकरूपता और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती नियमों के मसौदे प्रस्तुत करने संबंधी चेकलिस्ट तैयार कर सभी विभागों को भेजी है। साथ ही, जिन भर्ती नियमों पर आयोग पहले ही अपनी सहमति दे चुका है, उन्हें बिना अनावश्यक देरी के अधिसूचित करने की मांग की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नियमों के तहत उसकी अनिवार्य सलाह लिए बिना सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि भर्ती नियमों में बदलाव के दौरान पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
योग्यता के बिना पदोन्नति पर भी सवाल
जेकेपीएससी ने विभागीय पदोन्नति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विसंगति की ओर भी ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विभागों में ऐसे कर्मचारियों को अगले स्तर के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जा रहा है, जिनके पास संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। आयोग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते समय इस पहलू को स्पष्ट रूप से शामिल करने की सिफारिश की है, ताकि योग्यता, पद की जरूरत और पदोन्नति के बीच स्पष्ट सामंजस्य कायम हो सके।
एक साल में 1,152 चयन
जेकेपीएससी ने अपनी 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट एक अगस्त 2026 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग को 1,263 पदों के लिए 94,546 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवधि में 52 लिखित व प्रारंभिक परीक्षाएं तथा दो मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गईं और 1,152 पदों पर चयन किया गया। इनमें जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक, पुलिस और लेखा सेवाओं के साथ अधीनस्थ न्यायपालिका में 39 कनिष्ठ न्यायाधीशों तथा विभिन्न विभागों में राजपत्रित पदों पर चयन शामिल है।
\आयोग ने 29 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कर 508 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी। तीन विभागीय परीक्षाओं में 813 अभ्यर्थी शामिल हुए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने 100 प्रतिशत लिखित परीक्षा आधारित भर्ती, ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन और अभ्यर्थियों को परीक्षा व साक्षात्कार की सूचना एसएमएस से देने की व्यवस्था लागू की है।