इलाज कैसे चल रहा? GMC बारामूला में 14 में से 13 वेंटिलेटर 9 महीने से खराब, RTI ने खोले सिस्टम के राज

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गवर्नमेंट मेडिकल कालेज (जीएमसी) बारामूला के पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलाजी डिपार्टमेंट में मौजूद 14 वेंटिलेटर में से 13 पिछले 9 महीनों से खराब पड़े हैं। यह जानकारी इनाम-उन-नबी सौदागर की आरटीआई याचिका के जवाब में दी गई थी।

उन्होंने मेडिकल कालेज में वेंटिलेटर की उपलब्धता, खरीद और कामकाज के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब के अनुसार, 14 में से सिर्फ़ एक वेंटिलेटर अभी काम कर रहा है, जबकि बाकी 13 वेंटिलेटर ज़रूरी सामान (कंज्यूमेबल्स) न होने और कुछ पुर्ज़ों को बदलने की ज़रूरत के कारण खराब पड़े हैं।

अस्पताल ने बताया कि 2020 में पांच हैमिल्टन सीआई वेंटिलेटर, 2021 में पांच इवोल्यूशन 3-ई वेंटिलेटर और 2022 में नेशनल हेल्थ मिशन (एएचएम) के तहत केंद्र सरकार की योजना से चार वेंटिलेटर खरीदे गए थे। 2020 से वेंटिलेटरों की मरम्मत पर एक रुपया भी खर्च नहीं आरटीआई के जवाब से यह भी पता चला कि जनवरी 2020 से वेंटिलेटर की मरम्मत और रखरखाव पर कोई खर्च नहीं किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी मशीन को बेकार (कंडेम्ड) या मरम्मत के लायक नहीं (बियॉन्ड रिपेयर) घोषित नहीं किया गया है।