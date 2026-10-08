जम्मू-कश्मीर में फिर रैगिंग की मामला, अब GMC अनंतनाग में 7 MBBS छात्र सस्पेंड; हॉस्टल से भी निकाला

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के बेमिना इलाके में स्थित SKIMS मेडिकल कॉलेज के बाद अब जीएमसी अनंतनाग ने रैगिंग के आरोप में सात एमबीबीएस छात्रों को निलंबित कर उन्हें तुरंत हॉस्टल से निकालने का आदेश दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा आदेशित यह डिसिप्लिनरी एक्शन हॉस्टल में रहने की जगह और एकेडमिक एक्टिविटी दोनों पर लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

बता देते हैं कि 3 अक्टूबर के आर्डर नंबर 51-जीएमसीए(पीएस) आफ़ 2026 के अनुसार, कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने घटना जो कॉलेज हास्टल में घटी थी, का संज्ञान लिया और आरोपों की विस्तृत जांच की। आर्डर के अनुसार, कमेटी के नतीजों से पता चला कि एमबीबीएस बैच 2025 के सात छात्र इसमें शामिल थे।

छात्रों को जीएमसी अनंतनाग के हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया है और तुरंत उनके रहने की जगह से निकाल दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह कदम हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए उठाया गया है।

सस्पेंशन के साथ पढ़ाई पर भी रोक सस्पेंशन के तहत छात्रों को तुरंत सभी शैक्षिणक गतिविधियों से भी रोक दिया गया है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास, क्लिनिकल पोस्टिंग और एग्जाम शामिल हैं। ऑर्डर में कोई आखिरी तारीख नहीं बताई गई है और कहा गया है कि सस्पेंशन अगले ऑर्डर तक जारी रहेगा।

12 अक्टूबर को एंटी-रैगिंग कमेटी के सामने पेश होंगे छात्र कॉलेज ने छात्रों के अभिभावकों या गार्जियन को निर्देश दिया है कि वे उनके साथ आएं और आगे की कार्रवाई के लिए 12 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 2.30 बजे जीएमसी अनंतनाग में एंटी-रैगिंग कमेटी के सामने पेश हों।

ऑर्डर में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न करने पर लागू नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) एंटी-रैगिंग रेगुलेशन और इंस्टीट्यूशनल कानूनों के तहत और डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है। ऑर्डर में कहा गया है कि एंटी-रैगिंग कमेटी ने आरोपों की जांच की और प्रिंसिपल को अपने नतीजे और सुझाव देने से पहले किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाए बिना जांच की। हॉस्टल के चीफ वार्डन और वार्डन को हॉस्टल खाली करने के आर्डर लागू करने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित छात्रों को भी निर्देशों का पालन करने और तय तारीख और समय पर अपने अभिभावकों या गार्जियन के साथ कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। SKIMS बेमिना में पांच MBBS छात्रों और इंटर्न्स के खिलाफ कार्रवाई बता देते हैं कि जीएमसी अनंतनाग में यह कार्रवाई SKIMS मेडिकल कॉलेज, बेमिना द्वारा रैगिंग की घटना में शामिल होने की रिपोर्ट के बाद पांच एमबीबीएस छात्रों और इंटर्न्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के कुछ दिनों बाद हुई है। 2 अक्टूबर को, इंस्टीट्यूशन ने पांचों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया और हर एक पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया।