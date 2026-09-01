जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट विस्तार से पहले बढ़ी हलचल! राहुल गांधी से मिले गुलाम अहमद मीर, कई मुद्दों पर मंथन

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने सोमवार को नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित विस्तार को लेकर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर से संबंधित अन्य राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी पार्टी है। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के छह विधायक हैं। राहुल गांधी से मुलाकात को बताया सार्थक इस बीच इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी के साथ अपनी मुलाकात को उपयोगी और सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों पर चर्चा की गई।

Had a productive meeting with Shri @RahulGandhi ji, Hon’ble Leader of Opposition in the Lok Sabha, and discussed important organisational and political matters concerning Jammu & Kashmir, Tamil Nadu and Puducherry.



We discussed ways to further strengthen the Congress… pic.twitter.com/2eoJfSNPOt — Ghulam Ahmad Mir (@GAMIR_INC) August 31, 2026 संगठन मजबूत करने की बनी रणनीति मीर ने कहा, 'राहुल गांधी के साथ मेरी एक सार्थक बैठक हुई। हमने जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी से जुड़े महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने तथा नए फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राजनीतिक एवं संगठनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।'