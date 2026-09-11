कश्मीर वालों के लिए बड़ी राहत! गांदरबल रिंग रोड से 15 मिनट तक बचेगा सफर, 2 बाईपास भी बनेंगे

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गांदरबल में फेज 2-ए रिंग रोड प्रोजेक्ट के पंदछ-मणिगाम हिस्से पर सड़क चौड़ी करने और उससे जुड़े कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि अपग्रेडेड कारिडोर से ट्रैफिक जाम काफी कम होगा और स्थानीय लोगों, आने-जाने वालों और टूरिस्ट के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

चैतन्य कंसल्टेंसी के अथारिटी इंजीनियर संगीत नवगढ़ के अनुसार, नागबल-मणिगाम स्ट्रेच के तौर पर बताए गए इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 12.115 किलोमीटर है और इसे 19 मई, 2026 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 289 करोड़ रुपये है और इसे 2028 तक पूरा करने का प्लान है।

नवगढ़ ने कहा कि कोर्ट से जुड़े कुछ मामलों ने शुरू में काम की रफ़्तार पर असर डाला था, खासकर गिराने के प्रोसेस पर। हालांकि, अब गिराने के लिए फंड मौजूद होने से, प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला है, जिससे मौजूद हिस्सों पर निर्माण का काम आगे बढ़ सकेगा।

2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य नवगढ़ ने कहा, 'हम इस प्रोजेक्ट को 2028 से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे और निर्माण टीमों ने काम में तेज़ी लाने के लिए एक्सकेवेटर, रोलर, ग्रेडर और टिपर जैसी मशीनरी लगाई है।' उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जिले से गुज़रने वाले लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर भारी ट्रैफिक के समय। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जिले से गुज़रने वाले टूरिस्ट और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट आपरेटरों को भी फायदा होने की उम्मीद है।

एसजीआई, पीपीआई हेल्थ जाइंट वेंचर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद एहसान उल हक ने कहा कि उनके पैकेज के तहत काम पांदछ से वायल मणिगाम तक फैला हुआ है और लगभग 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2.5 किलोमीटर का एक बड़ा फ्लाईओवर, कई पुलिया और दूसरे स्ट्रक्चर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट 19 मई, 2026 को दिया गया था जिसे पूरा करने में दो साल लगेंगे। हालांकि, ज़मीन अधिग्रहण अभी भी निर्माण की रफ़्तार पर असर डालने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक है। ज़िला प्रशासन हमारे साथ सहयोग कर रहा है और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावित निवासियों से और सहयोग बहुत ज़रूरी होगा।

प्रोजेक्ट में दो ज़रूरी बाईपास शामिल उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सों पर निर्माण तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और प्रोजेक्ट अलाइनमेंट में आने वाले स्ट्रक्चर साफ़ नहीं हो जाते। इस बीच, काम करने वाली एजेंसी ने उन हिस्सों पर काम शुरू कर दिया है जहाँ ज़मीन उपलब्ध है।

प्रोजेक्ट में दो ज़रूरी बाईपास शामिल हैं, शाहपोरा बाईपास और नुन्नर बाईपास। दोनों हिस्सों पर काम शुरू हो गया है, जबकि लगभग एक दर्जन पुलियाओं पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। नुन्नर बाईपास पर एक क्रास पैसेज और शाहपोरा बाईपास के आखिर के पास एक छोटा पुल उन स्ट्रक्चर में से हैं जहां काम पहले ही शुरू हो चुका है।

प्रोजेक्ट की लागत 290.51 करोड़ रुपये उन्होंने कहा कि एजेंसी सभी अप्रूव्ड ड्राइंग के साथ आगे बढ़ रही है और जहां भी जरूरी जमीन मिल रही है, वहां काम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का ज़्यादातर हिस्सा एक मार्केट एरिया से होकर गुजरता है जिससे ज़मीन एक्विजिशन और डेमोलिशन का काम जल्दी पूरा करना खास तौर पर ज़रूरी हो जाता है। उनके पैकेज के तहत प्रोजेक्ट की लागत 290.51 करोड़ रुपये आंकी गई है।