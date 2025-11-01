गांदरबल: पत्नी को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे पति को मिली उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गांदरबल की एक स्थानीय अदालत ने अब्दुल मजीद खान, पुत्र अब्दुल अहद खान और गौंची मोहल्ला, अखल कंगन निवासी को 2020 में अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह सजा कंगन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 50-2020 के आधार पर दी गई है। गांदरबल पुलिस द्वारा की गई जांच में इस नृशंस हत्या में खान की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आई, जिससे उस समय इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया था।