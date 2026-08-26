'नदी-नालों से रहें दूर...', जम्मू-कश्मीर में बारिश के बाद गांदरबल प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
गांदरबल प्रशासन ने नाला सिंध और अन्य जल निकायों में नहाने-तैरने से जुड़े खतरों को देखते हुए एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है।
HighLights
गांदरबल प्रशासन ने जल निकायों के खतरों पर एडवाइजरी जारी की।
अभिभावकों से बच्चों को असुरक्षित पानी से दूर रखने का आग्रह।
नाला सिंध जैसे तेज बहाव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गांदरबल जिले में नाला सिंध और अन्य जल निकायों में नहाने और तैरने से जुड़े खतरों को देखते हुए, गांदरबल प्रशासन ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है।
इसमें निवासियों, खासकर अभिभावकों से सतर्क रहने और बच्चों को असुरक्षित जल निकायों में जाने से रोकने का आग्रह किया गया है। जिले के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी यह एडवाइजरी उन लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच आई है, जो नहाने या तैरने के लिए नदियों, धाराओं और अन्य जल निकायों में जाते हैं।
प्रशासन ने विशेष रूप से अभिभावकों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को नाला सिंध और अन्य नालों और जल निकायों में जाने या नहाने से सख्ती से रोकें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे बच्चों पर कड़ी नजर रखें, खासकर छुट्टियों और खाली समय के दौरान, जब उनके ऐसी जगहों पर जाने की संभावना अधिक होती है।
एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि गहरे, तेज़ बहाव वाले और अप्रत्याशित जल निकाय गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। माता-पिता से आग्रह किया गया है कि वे बच्चों को इन खतरों के बारे में समझाएं और उन्हें असुरक्षित जगहों पर तैरने या नहाने से रोकें। प्रशासन ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों को किसी जिम्मेदार वयस्क की देखरेख के बिना जल निकायों के पास नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
यह एडवाइजरी जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है, जिनमें डिवकाम कश्मीर, एसएसपी पुलिस गांदरबल, एसडीएम कंगन, तहसीलदार, जिला सूचना अधिकारी, म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल और जिला कंट्रोल रूम शामिल हैं।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस एडवाइजरी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि यह संदेश निवासियों, खासकर नाला सिंध और अन्य जल निकायों के पास रहने वाले परिवारों तक पहुंचे।
यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है कि निवासी, खासकर बच्चे, गांदरबल जिले में जल निकायों के पास जाते समय सतर्क रहें।