G-20 Meet In Kashmir: मनोज सिन्हा ने कहा- 'कश्मीर की संस्कृति और पर्यटन क्षमता दिखाने का ये ऐतिहासिक अवसर'

श्रीनगर, जागरण डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर जी-20 सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि जी- 20 बैठक कल से शुरू हो रही है, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 13 मिलियन नागरिकों के लिए अमूल्य संस्कृति, विरासत, पर्यटन और गर्म आतिथ्य का प्रदर्शन करने का एक ऐतिहासिक अवसर है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी देशवासियों को आगे आकर इस यादगार आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। ये देश के अभिन्न हिस्से को एक नई पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर है। अमृत काल में प्रगति के पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर के लिए अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का ये एक सुनहरा अवसर है।

मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि इस आयोजन के माध्यम से यहां की सांस्कृतिक विरासत से पूरी दुनिया को परिचित कराएं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि नई ऊर्जा के साथ जम्मू-कश्मीर शिखर की तरफ अग्रसर है।

#G20 meeting starting tomorrow is a historic opportunity for 13 million citizens of J&K UT to showcase priceless culture, heritage, tourism and warm hospitality. All the citizens should come forward and be a part of this memorable event.#AwaamKiAwaaz pic.twitter.com/7gSjRNtskr