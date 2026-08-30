लंबी बीमारी के बाद पूर्व मंत्री गुलाम हसन खान का शोपियां में निधन, पैतृक कब्रिस्तान में होंगे सुपुर्द-ए-खाक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पूर्व मंत्री और नेता गुलाम हसन खान का शनिवार शाम दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। परिवार के एक सदस्य ने यह जानकारी दी।

खान ने वर्ष 2002 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। बाद में उन्होंने समाज कल्याण राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।

राजनीतिक जीवन के बाद के दौर में खान ने पीडीपी से अलग राह अपना ली थी। उन्होंने वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। लेकिन चुनाव हार गए थे।

परिवार के मुताबिक, खान को शोपियां स्थित उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उनके निधन की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर है।