जम्मू-कश्मीर के पूर्व IPS राम प्रकाश का निधन, ईमानदार छवि के लिए मशहूर थे; जीएम शाह से कथित टकराव भी रहा चर्चित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासनिक हलकों से जुड़ी एक पुरानी शख्सियत, पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी राम प्रकाश का रविवार को चंडीगढ़ में निधन हो गया। वह जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन कैडर में तैनात रहे थे और पुलिस तथा प्रशासनिक हलकों में उनकी पेशेवर ईमानदारी के लिए याद किए जाते थे।

अपने लंबे सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारियां निभाईं। हालांकि, उनकी पहचान केवल प्रशासनिक सेवाओं तक सीमित नहीं रही। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह के साथ उनका कथित टकराव भी उनके करियर से जुड़ा एक चर्चित प्रसंग रहा।

स्वर्गीय राम प्रकाश ने जम्मू-कश्मीर में ऐसे समय काम किया, जब राज्य की राजनीति में लगातार बदलाव हो रहे थे। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कई महत्वपूर्ण फील्ड और पर्यवेक्षी पदों पर सेवाएं दीं। उनके सहकर्मियों और समकालीनों ने उन्हें पेशेवर मानकों का पालन करने वाले अधिकारी के रूप में याद किया।

जीएम शाह के साथ टकराव और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर उनके सेवाकाल से जुड़ा पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह के साथ कथित टकराव आज भी एक उल्लेखनीय प्रसंग के रूप में याद किया जाता है। शाह जुलाई 1984 से मार्च 1986 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। जुलाई 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन के बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिर गई थी। इसके बाद शाह ने कांग्रेस विधायक दल के समर्थन से सरकार बनाई।