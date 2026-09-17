कश्मीर में सर्दी का ट्रेलर! गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी काबुल गली; देखें नजारा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। उत्तरी कश्मीर में गुरेज घाटी के ऊंचे इलाकों में बुधवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तुलेल घाटी की काबुल गली में ताज़ा बर्फ की परत जम गई और मौसम में तेज़ी से बदलाव देखा गया।

बर्फ़बारी ने काबुल गली के पहाड़ी इलाके को सफ़ेद चादर से ढक दिया, जिससे दूर-दराज के ऊंचे इलाकों का नज़ारा सर्दियों जैसा हो गया। इस ताज़ा बर्फबारी से घाटी के ऊपरी इलाकों में तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई।

तुलेल की ऊंचाइयों पर स्थित काबुल गली, गुरेज के उन इलाकों में से एक है जहां सीज़न में अपेक्षाकृत जल्दी बर्फबारी होती है। इतनी ऊंचाई पर ताज़ा बर्फबारी को आम तौर पर इलाके में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने का संकेत माना जाता है।

बर्फ की सफेद चादर से ढकी तुलेल घाटी बर्फ़बारी ने तुलेल घाटी के प्राकृतिक नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दिया है, जो अपने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और सुंदर परिवेश के लिए जानी जाती है। ताज़ा सफ़ेद बर्फ़ की परत ने ऊंचे इलाकों की हरियाली को सर्दियों जैसा रूप दे दिया है।



बर्फबारी के बाद तेजी से गिर सकता पारा इस बीच, ऊपरी इलाकों में बदलते मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है, खासकर उन्हें जो पहाड़ी इलाकों से गुजरने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां तापमान तेज़ी से गिर सकता है।