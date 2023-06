जम्मू-कश्मीर के कच्चे मकान में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद; आग बुझाने की कोशिश जारी

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं।

Jammu & Kashmir | Fire broke out in a kutcha house in ward no. 2 of Kotli Bala Panchayat of district Udhampur. J&K Police and fire tenders have rushed to the spot. More details are awaited: Udhampur Police pic.twitter.com/ZRC9C82dIr