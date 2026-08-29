बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं! जम्मू-कश्मीर में स्कूल गेट से 50 मीटर तक नहीं बिकेगा जंक फूड, FDA का सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शैक्षिणक संस्थानों के इर्द गिर्द पैकेट व जंक फूड बैचना अब भारी पड़ सकता है। क्योंकि फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), जम्मू-कश्मीर ने स्कूल शिक्षा विभाग को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्कूल परिसर के अंदर और स्कूल गेट के 50 मीटर के अंदर जंक फ़ूड की बिक्री, मार्केटिंग और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

संबंधित अधिकारियों को भेजे एक आदेष पत्र में एफडीए ने कहा कि फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (स्कूल में बच्चों के लिए सेफ़ फ़ूड और बैलेंस्ड डाइट) रेगुलेशन, 2020 को प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि स्कूली बच्चों को स्वच्छ,शुद्ध और पोषटिक खाना मिल सके।

नियमों के तहत, अधिकारियों को स्कूलों को यह पक्का करना होगा कि उनके कैंपस में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस-फैट, एक्स्ट्रा चीनी या सोडियम वाले ज़्यादा खाने के प्रोडक्ट न बेचे जाएं या न दिए जाएं। ये रोक स्कूल गेट से हर दिशा में 50 मीटर के एरिया पर भी लागू होती हैं, जहां स्कूली बच्चों को ऐसे खाने के प्रोडक्ट बेचना, उनकी मार्केटिंग करना या उनका विज्ञापन करना मना है।

स्कूलों में खाने की जगहों पर फूड सेफ्टी बोर्ड लगाना अनिवार्य एफडीए ने निर्देश दिया है कि स्कूल कैंपस में चलने वाली खाने की सर्विस को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस वाले फूड बिजनेस आपरेटर ही चलाएं, और उन्हें तय सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए।

ऐसी खाने की जगहों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी रखने होंगे और जहां भी लागू हो, वहां फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखने होंगे।

नियमों के मुताबिक स्कूलों को पौषिटक खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए खाने का समय तय करने और सभी छात्रों को मुफ्त में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी गई है।

फूड सेफ्टी नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश स्कूल अधिकारियों के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने वाली बाडीज़ को रेगुलर तौर पर फ़ूड की जगहों की जांच करने और स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है।

एफडीए ने कहा कि स्कूल एक हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर भी नियुक्त कर सकते हैं या एक हेल्थ एंड वेलनेस टीम बना सकते हैं जो सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ खाने की उपलब्धता पर नज़र रखने के लिए एक नोडल सिस्टम के तौर पर काम करेगी।