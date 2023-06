Srinagar News समान नागरिक संहिता पर फारूक अब्‍दुल्‍ला ने केंद्र को नसीहत दी है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र को समान नागरिक संहिता पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें इस सब पर विचार करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के बजाय इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यह एक विविधतापूर्ण देश है यहां विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है।

Uniform Civil Code पर फारूक का बयान; कहा- UCC लागू करने के परिणामों पर केंद्र को करना चाहिए पुनर्विचार

Your browser does not support the audio element.

श्रीनगर, एजेंसी: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र को समान नागरिक संहिता पर जोर नहीं देना चाहिए और इसे लागू करने के परिणामों पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला ने हजरतबल में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने के बाद कहा, "उन्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। यह एक विविधतापूर्ण देश है, यहां विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है।" कहीं आ न जाए तूफान- फारूक श्रीनगर से लोकसभा सदस्य ने कहा कि सरकार को यूसीसी लागू करने के परिणामों के बारे में सोचना और पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें इस सब पर विचार करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के बजाय इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तूफान आ जाए। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूसीसी की जोरदार वकालत करने और आश्चर्य जताने के दो दिन बाद आई है कि कोई देश व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहरे कानूनों के साथ कैसे काम कर सकता है। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का किया स्‍वागत अब्दुल्ला ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर आने वाले तीर्थयात्रियों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, "मैं यात्रा का स्वागत करता हूं। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि यह सफल हो और यात्री आशीर्वाद लेकर लौटें।"

Edited By: Himani Sharma