'बेरोजगारी पर समय रहते कदम उठाएं, वरना बिगड़ सकते हैं हालात...', फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को चेताया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को बडगाम जिले के बीरवाह क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं को समय रहते दूर करना जरूरी है।

उन्होंने बेरोजगारी पर गंभीरता से ध्यान देने के साथ ही शांति बनाए रखने और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया, जो प्रदेश के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीरवाह के अरावाह इलाके में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में फारूक अब्दुल्ला ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, शासन-व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके संबोधन का मुख्य संदेश यह रहा कि लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय उनका समाधान तलाशना चाहिए, ताकि असंतोष बढ़ने और अशांति पैदा होने की आशंका को दूर किया जा सके।

बेरोजगारी पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत: फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने बेरोजगारी को प्रमुख चिंताओं में शामिल करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। रोजगार की समस्या जम्मू-कश्मीर के युवाओं और उनके परिवारों के लिए अहम है। ऐसे में इस दिशा में ठोस कदम उठाना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी है।

उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उनके संबोधन में रोजगार और जनसमस्याओं के समाधान को शांति बनाए रखने की व्यापक जरूरत से जोड़कर देखा गया।

मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, अभी अटकलें ही प्रदेश की राजनीति में मंत्रिपरिषद के संभावित विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में फिलहाल कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर हो रही चर्चाओं को उन्होंने फिलहाल अटकलें बताया।

इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की, जिन पर शांति भंग करने की कोशिश करने के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते जरूरी कदम उठाना महत्वपूर्ण है, ताकि प्रदेश में अशांति की स्थिति पैदा न हो।