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'न झुकेंगे, ना दबेंगे', राज्य के दर्जे में देरी पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा, बोले- अब और नहीं टाला जा सकता

By Naveen Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:22 PM (IST)

नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर केंद्र सरकार पर तीखा ...और पढ़ें

राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर तीखा वार। (फाइल फोटो)

राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर तीखा वार (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी पर केंद्र पर हमला।

  2. जम्मू-कश्मीर के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे।

  3. नेशनल कॉन्फ्रेंस अब किसी के सामने नहीं झुकेगी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादे को अब और टाला नहीं जा सकता। जनता अपने संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम दबने वाले नहीं हैं, हमारा हक है, हमारा एजेंडा है, उस पर चलते रहेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं।

आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पत्रकारों स बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि यहां परिसीमन होगा, फिर चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया।

370 हटाने के फैसले पर फारूक का तंज

श्रीनगर में भाजपा कार्यालय के घेराव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनता के आक्रोश का संकेत है। अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने वालों पर निशाना साधते हुए फारूक ने कहा कि उन्हें एक दिन अपने फैसलों का जवाब देना होगा।

जिन लोगों ने पूरी रियासत का नक्शा बदल दिया, यहां रियासत में कुछ लोग हैं, जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 को समाप्त कराया और आज कहते हैं कि 370 वापस लाओ। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अल्लाह का खौफ नही हैं। क्या जवाब दोगे?

फारूक ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संघर्ष तेज करने को कहा

इससे पूर्व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फारूक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर कठिन राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। केंद्र ने राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि नेकां अब चुप बैठने या सिर झुकाने वाली नहीं है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई तेज करने का आह्वान किया।