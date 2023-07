Oommen Chandy Death नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य के लिए जो काम किया उसके लिए उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब्दुल्ला ने चांडी की मौत राष्ट्र के लिए क्षति बताया है। उन्होंने कहा हां यह एक नुकसान है लेकिन अल्लाह अन्य लोगों को लाएगा। इसका कोई अंत नहीं होगा। कारवां चलता रहेगा।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा- ओमन चांडी का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा : जागरण

Your browser does not support the audio element.

श्रीनगर, एजेंसी: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य के लिए जो काम किया, उसके लिए उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता चांडी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। उन्होंने दो बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। चांडी के बारे में बोलते हुए अब्दुल्ला ने बताया कि उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह लोगों से प्यार करते थे और लोग उनसे प्यार करते थे। वह 45 साल तक (जन) प्रतिनिधि रहे, वह केरल के मुख्यमंत्री भी रहे। केरल और देश की अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए उनका नाम (इतिहास में) सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चांडी की मौत राष्ट्र के लिए क्षति अब्दुल्ला ने चांडी की मौत राष्ट्र के लिए क्षति बताया है। उन्होंने कहा हां यह एक नुकसान है लेकिन अल्लाह अन्य लोगों को लाएगा। इसका कोई अंत नहीं होगा। कारवां चलता रहेगा, हम उम्मीद करेंगे कि वे न केवल केरल के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उनके नक्शेकदम पर चलेंगे।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN