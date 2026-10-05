'मुझे खुशी है...', चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर आया फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को नोटिस जारी किए जाने का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मामले का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है।

आज यहां पार्टी मुख्यालय के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में डॉ. फरूक अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना फैसले लिए। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि वह मामले को देखेगा और हुई गलतियों को सुधारेगा।