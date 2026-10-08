'उन्होंने कभी धर्म को नहीं...', नाना पाटेकर के निधन पर आया फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन; बोले- मेरा अच्छा दोस्त चला गया

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और सच्चे नेक इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बिताया।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे बार-बार यहां आते और मुझसे मिलते थे। आज सुबह ही मुझे उनके निधन की दुखद खबर मिली। उन्होंने गोवा में अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। उन्होंने कभी धर्म को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इंसान के दर्द और परेशानियों को देखा और उनकी तकलीफों को जितना हो सके कम करने की कोशिश की। लेकिन सबका समय आता है और अल्लाह को इनसे काम लेने का इतना ही मंजूर था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, मेडिको लीगल केस दर्ज बता दें कि दिग्गज अभिनेता एवं फिल्मकार नाना पाटेकर के निधन की खबर ने उनके चाहने वालों के साथ-साथ उन लोगों को भी गहरा आघात पहुंचाया, जिनके लिए उन्होंने पर्दे से बाहर भी आवाज उठाई।

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर सुबह 5:20 पर उनके घर पर निधन हुआ। उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। एनआई से मिली जानकारी के अनुसार करीब 45 मिनट तक सीपीआर (CPR) देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस मामले में मेडिको-लीगल केस ( MLC) दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाएगा।